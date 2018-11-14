В Австралии нашли иглы в грушах

В австралийском городе Мельбурн обнаружили иглы в грушах, это произошло после ареста подозреваемой в подкладывании игл в клубнику, сообщают СМИ.

Визажист передачи ABC News Breakfast Клэр Бонсер нашла иглу в груше, которую ела, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC News.

«Я просто жевала грушу, случайно посмотрела вниз перед следующим укусом и увидела иглу», – сообщила Бонсер.

Она купила груши в супермаркете Woolworths. Девушка сообщила о находке в супермаркет. Представитель магазина ответил, что проводится расследование.

Ранее австралийские полицейские арестовали женщину, подозреваемую в подкладывании иголок в клубнику. Причастность к делу удалось установить в ходе расследования, в котором участвовали более 100 полицейских.