В Австралии арестовали женщину, подкладывающую иглы в клубнику

Австралийские полицейские арестовали женщину, которая подкладывала иголки в клубнику, производимую местными фермерами.

Причастность 50-летней австралийки к вредительству удалось установить в ходе масштабного расследования, в котором участвовали более 100 полицейских, сообщает ABC. В воскресенье женщине планируют предъявить обвинение, а уже в понедельник она предстанет перед судом столицы штата Квинсленд.

В сентябре в австралийском штате Квинсленд начали розыск человека, подкладывающего швейные иглы в свежую клубнику, продающуюся в супермаркетах. Местные власти объявили награду в 100 тыс. австралийских долларов за помощь в поиске подозреваемого.