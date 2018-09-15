В Австралии объявили в розыск преступника, подкладывающего иглы в клубнику

В австралийском штате Квинсленд ищут человека, подкладывающего швейные иглы в свежую клубнику, продающуюся в супермаркетах.

За информацию о злоумышленнике власти штата пообещали награду в размере 100 тыс. австралийских долларов (более 71 тыс. долларов США), передает RT со ссылкой на ABC.

В клубнике шести производителей обнаружены иглы и булавки.

«Это ставит под угрозу жизни семей, а также подвергает риску производство клубники», – заявила премьер-министр штата Анастасия Палащук.

Она предложила гражданам сплотиться, чтобы найти злоумышленника, которому грозит от десяти лет тюрьмы.

Жителям штата рекомендовано разрезать клубнику перед употреблением.