В Калгари выступили против зимней Олимпиады-2026

Жители канадского Калгари в ходе референдума проголосовали против проведения в городе зимних Олимпийских игр в 2026 году.

Более 56% голосовавших выбрали ответ «нет» в бюллетенях на референдуме о проведении в Калгари зимней Олимпиады-2026, передает Reuters.

Калгари уже принимал зимнюю Олимпиаду в 1988 году.

Отмечается при этом, что власти не обязаны следовать результатам референдума. В понедельник соберется городской совет Калгари, чтобы решить, стоит ли дальше продвигать заявку на проведение Олимпиады-2026.

Помимо Калгари остаются только два претендента на проведение Игр – шведский Стокгольм и итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В начале года из числа претендентов выбыли Грац (Австрия), Саппоро (Япония) и Сьон (Швейцария). В октябре МОК исключил заявку Эрзурума (Турция).

В сентябре турецкие власти предлагали провести часть соревнований зимних Олимпийских в 2026 году в Сочи.