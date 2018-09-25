Часть зимней Олимпиады-2026 предложили провести в Сочи

Часть соревнований зимних Олимпийских в 2026 году можно провести в Сочи, сообщил губернатор Эрзурума, претендующего на право провести Игры, Сейфеттин Азизоглу.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы получить право провести Олимпиаду. Мы думаем, что Эрзурум может сделать это вместе с Сочи. Там есть санные трассы, которых нет в Эрзуруме. Это дорогие инвестиции. Эти объекты есть в Сочи, поэтому мы можем сделать это вместе», – цитирует Азизоглу РИА «Новости» со ссылкой на издание Hurriyet.

Таким образом, предложено провести в Сочи соревнования по скелетону, бобслею и санному спорту.

В апреле Международный олимпийский комитет сообщал, что претендентами на право проведения зимней Олимпиады в 2026 году стали города Грац (Австрия), Калгари (Канада), Саппоро (Япония), Стокгольм (Швеция), Сьон (Швейцария), Эрзурум (Турция), а также один из итальянских городов Кортина-д'Ампеццо, Милан или Турин.

Решение будет принято в сентябре 2019 года.