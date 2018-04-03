МОК назвал семь претендентов на ОИ-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) перечислил семь Национальных олимпийских комитетов (НОК), которые официально подтвердили намерение принять в своей стране зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года.

НОК Австрии выдвинул в качестве кандидата на проведение Олимпиады город Грац, НОК Канады – Калгари, НОК Японии – Саппоро, НОК Швеции – Стокгольм, НОК Швейцарии – Сьон, НОК Турции – Эрзурум. НОК Италии выдвинул Кортина-д'Ампеццо, Милан или Турин.

«Я горячо приветствую все страны и города, заинтересованные в проведении зимних Олимпийских игр. МОК перевернул страницу в вопросе кандидатур на проведение Олимпиад. Наша цель заключается не только в том, чтобы привлечь рекордное количество кандидатов, но и в том, чтобы в конечном итоге выбрать лучший город для организации лучших Олимпийских игр для лучших спортсменов мира», – передает ТАСС слова президента МОК Томаса Баха.

Напомним, Международный олимпийский комитет в июле 2015 года принял решение объявить столицей зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года Пекин. Члены МОК, принимавшие участие в голосовании, выбрали Пекин с преимуществом всего в четыре голоса (44) по сравнению с Алма-Атой (40 голосов).

Таким образом, Олимпийские игры в третий раз подряд пройдут в Азии (после Пхенчхана-2018 и Токио-2020) это первый такой случай в истории Игр.