Миллиардер Блумберг назвал срок принятия решения о выдвижении в президенты США

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер и основатель агентства финансовых новостей Bloomberg Майкл Блумберг пообещал определиться с возможным участием в президентских выборах в 2020 году не позднее февраля 2019 года.

«Я считаю, что это можно сделать не позднее января-февраля, раньше нельзя собрать необходимую для этого информацию», – сказал он в интервью Associated Press.

«День благодарения [22 ноября], Рождество [25 декабря] и потом первые недели января – вот когда действительно нужно сесть, поговорить с советниками и задать себе вопрос, есть ли у меня шанс», – приводит его слова ТАСС.

Оценивать свои шансы на предстоящих выборах сейчас Блумберг счел преждевременным.

«Я полагаю, что понимаю, зачем мне баллотироваться. Я полагаю, что знаю, как следует поступать этой стране и как поступать мне. Но я не знаю, возможно ли это», – добавил Блумберг.

О том, что он подумывает о выдвижении в президенты, Блумберг сообщал еще в июне.

76-летний Блумберг считается одним из богатейших людей Америки – в январе 2018 года журнал Forbes оценил его состояние в 50,8 млрд долларов.

Блумберг долгие годы входил в Демократическую партию, однако перед выдвижением в мэры Нью-Йорка в 2001 году перешел к республиканцам. В 2007 году он баллотировался на второй срок как независимый политик, а в октябре 2018 года зарегистрировался как сторонник Демпартии.

В феврале 2016 года Блумберг заявлял, что может баллотироваться в президенты, однако позже передумал.