Опубликовано видео с оправданиями Цеповяза

В программе «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 24» опубликовано видео, на котором осужденный член банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз объяснил ситуацию с появлением фотографий, на которых он ест шашлык и икру.

На видео Цеповяз говорит, что фотографии – это «грубый фотошоп» и подделки, нарисованные на компьютере. Запись программы опубликована на сайте «России 1».

Ранее Цеповяз заявлял через адвокатов, что скандальные фото были сфабрикованы.

Между тем, ранее сообщалось, что выяснено место, где были сделаны снимки с шашлыками.

На прошлой неделе следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников амурской ИК-3 в связи с появлением фотографий. На снимках Цеповяз ест икру, крабов и пользуется мобильным телефоном.