Два офицера ЦРУ погибли после секретной операции в Мексике

Tекст: Мария Иванова

Трагический инцидент произошел в минувшие выходные, передает Associated Press.

Авария унесла жизни двух американских госслужащих и двух мексиканских следователей. Позже выяснилось, что погибшие граждане США работали на Центральное разведывательное управление.

Посольство США отказалось раскрывать ведомственную принадлежность погибших, однако официально заявило: «Они поддерживали усилия властей штата Чиуауа по борьбе с операциями картелей». Само разведывательное ведомство комментировать ситуацию не стало.

Происшествие спровоцировало дискуссию о степени вовлеченности Вашингтона в мексиканские операции по обеспечению безопасности. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум признала факт совместной работы, но отвергла осведомленность об участии американской разведки в рейде.

Ситуация остается крайне чувствительной для Мехико на фоне жесткого давления со стороны администрации Дональда Трампа. В последнее время спецслужбы США значительно расширили взаимодействие с мексиканскими властями для пресечения потока нелегальных веществ.

В прошлом году двое американских морских пехотинцев погибли в ДТП во время патрулирования границы.