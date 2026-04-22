Два офицера ЦРУ погибли после секретной операции в Мексике
Двое сотрудников американской разведки и два мексиканских следователя погибли в автокатастрофе, возвращаясь после ликвидации подпольной нарколаборатории в штате Чиуауа.
Трагический инцидент произошел в минувшие выходные, передает Associated Press.
Авария унесла жизни двух американских госслужащих и двух мексиканских следователей. Позже выяснилось, что погибшие граждане США работали на Центральное разведывательное управление.
Посольство США отказалось раскрывать ведомственную принадлежность погибших, однако официально заявило: «Они поддерживали усилия властей штата Чиуауа по борьбе с операциями картелей». Само разведывательное ведомство комментировать ситуацию не стало.
Происшествие спровоцировало дискуссию о степени вовлеченности Вашингтона в мексиканские операции по обеспечению безопасности. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум признала факт совместной работы, но отвергла осведомленность об участии американской разведки в рейде.
Ситуация остается крайне чувствительной для Мехико на фоне жесткого давления со стороны администрации Дональда Трампа. В последнее время спецслужбы США значительно расширили взаимодействие с мексиканскими властями для пресечения потока нелегальных веществ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум полностью исключила возможность американского вторжения для борьбы с наркотрафиком.
Вашингтон и Мехико договорились усилить совместное противодействие наркокартелям.
В прошлом году двое американских морских пехотинцев погибли в ДТП во время патрулирования границы.