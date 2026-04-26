  Целью стрелка на гала-ужине в Вашингтоне назвали руководство США
    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля
    Эксперты рассказали об уроках Чернобыля
    Глава МИД Эстонии потребовал от России вернуть Украине энергообъекты
    Британский король намерен остановить исторический разрыв с США
    В братской могиле в Судже нашли тела 524 мирных жителей
    Министр Белоусов открыл в Пхеньяне мемориал корейским героям
    Стали известны подробности стрельбы на ужине Трампа с прессой
    Израиль тайно отправил ОАЭ систему «Железный купол»
    Партии «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» объявили о слиянии
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    26 апреля 2026, 16:23 • Новости дня

    Системы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над двумя регионами

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение семи часов дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно перехватили вражеские дроны самолетного типа в небе над приграничными российскими субъектами.

    Атаки противника отражались в период с девяти утра до 16.00 по московскому времени, передает РИА «Новости». Целями массированных ударов стали территории Белгородской и Курской областей.

    «Двадцать шестого апреля с 09.00 до 16.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской и Курской областей», – говорится в официальном сообщении Министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 24 апреля российские военные уничтожили десять украинских беспилотников над пятью регионами.

    Сутками ранее дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 154 вражеских дрона.

    До этого масштабного налета силы ПВО отразили атаку 155 аппаратов самолетного типа.

    26 апреля 2026, 11:36 • Новости дня
    Украинский Ан-28 оснастили дронами-перехватчиками
    Украинский Ан-28 оснастили дронами-перехватчиками
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский самолет Ан-28 получил возможность запускать два типа перехватчиков-дронов для борьбы с российскими беспилотниками, что увеличило эффективность, пишет The War Zone.

    Украинские турбовинтовые самолеты Ан-28 теперь начали запускать перехватывающие беспилотники непосредственно с борта для борьбы с российскими дронами, сообщает The War Zone. Эта новая тактика стала очередным этапом в стремительно развивающемся противостоянии дронов, где обе стороны постоянно внедряют новые технологии и контрмеры.

    Видеозапись Ан-28 с подфюзеляжными кронштейнами для двух типов украинских перехватчиков – SkyFall P1-Sun и Merops AS-3 Surveyor – впервые опубликовал украинский пилот и волонтер Тимур Фаткуллин. Он отметил: «Авиационный запуск перехватчика P1-Sun против «Шахедов» уже доказал свою эффективность в реальных боевых условиях. Мы также протестировали несколько других беспилотников во время тренировочных полетов. Можно назвать это дешевыми ракетами класса «воздух-воздух».

    По словам Фаткуллина, за все время эксплуатации Ан-28 с помощью вооружения удалось сбить 222 российских беспилотника. Оба типа перехватчиков представляют собой небольшие и относительно недорогие дроны, способные преследовать и поражать цели, аналогичные российским «Герань-3». P1-Sun используют модульный 3D-печатный корпус, могут работать на высоте до 5 тыс. метров и развивать скорость до 450 км/ч.

    Merops AS-3 Surveyor оснащен более продвинутыми сенсорами, подходит для борьбы с более сложными целями и может работать автономно либо под дистанционным управлением. Дрон несет боевую часть, поражая цель либо прямым столкновением, либо подрывом на близком расстоянии. По данным армии США, стоимость одного такого аппарата около 15 тыс. долларов, но при увеличении выпуска может снизиться до 3–5 тыс. долларов, что значительно дешевле, чем цена целей, которую он должен сбивать.

    Запуск перехватчиков с борта самолета имеет массу преимуществ: минимальное время реагирования, увеличенная дальность и высота полета, а также возможность выбора типа вооружения под конкретную угрозу. Ан-28 способен взлетать и садиться с коротких полос, что важно для условий на Украине, а также может долго находиться в воздухе, осуществляя патрулирование.

    Российское производство дронов достигло 2 тыс. штук в месяц и планирует почти утроить эти показатели, что делает вопросы экономичности перехвата особенно актуальными. Использование перехватчиков-дронов позволяет значительно снизить расходы по сравнению с ракетами ПВО и сохранить более дорогие системы для действительно сложных угроз. Эксперты считают, что такие решения наиболее эффективны в составе эшелонированной защиты важных объектов и инфраструктуры.

    Малые размеры перехватчиков позволяют вооружать ими не только Ан-28, но и более легкие самолеты и даже вертолеты, расширяя диапазон применения. По разным оценкам, такие платформы уже обеспечивают украинской ПВО до 12% всех сбитых беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные приспособили транспортные самолеты Ан-28 с пулеметами для ночного перехвата российских беспилотников. Глава Армии США Дэниел Дрисколл отметил высокую эффективность недорогих дронов-перехватчиков Merops на украинском театре военных действий. Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о запусках аппаратов P1-Sun с бортов Ан-28 для противодействия российским «Гераням».

    25 апреля 2026, 21:30 • Новости дня
    Фицо: Киев может снова заблокировать «Дружбу» после получения кредита ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    После получения европейского военного кредита на 90 млрд евро украинские власти могут вновь перекрыть транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключил, что Киев может повторно остановить работу нефтепровода «Дружба» после того, как получит кредитные средства от Евросоюза, передает РИА «Новости». Об этом политик рассказал в своем видеообращении.

    «Вчера в ходе неформального разговора с председателем Европейской комиссии я высказал мнение, что меня бы вообще не удивило, если бы после получения военного кредита на 90 млрд евро решил снова сделать «Дружбу» неработающей», – подчеркнул глава словацкого правительства.

    Он добавил, что украинский кризис невозможно разрешить военными методами, урегулирование должно происходить исключительно дипломатическим путем.

    В конце января Украина заблокировала поставки российской нефти в Словакию и Венгрию, объяснив это повреждением трубопровода. Будапешт и Братислава отвергли эту версию, назвав остановку транзита политическим шагом. В апреле словацкие власти подтвердили возобновление прокачки сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия отказалась поддерживать новые антироссийские санкции до полного открытия нефтепровода «Дружба».

    Позже министр экономики республики Дениса Сакова подтвердила восстановление поставок нефти в страну в соответствии с планом.

    В тот же день венгерская компания MOL заявила о возобновлении транзита сырья через украинскую территорию после трехмесячного перерыва.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    26 апреля 2026, 13:48 • Новости дня
    Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма
    Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нацизм снова поднимает голову, и Владимир Зеленский, ощущая себя во главе этого процесса, получает удовольствие, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью информационной службе «Вести».

    По словам Лаврова, «Зеленский, по-моему, получает огромное удовольствие, ощущая себя во главе этого процесса», передает РИА «Новости».

    Министр также выразил мнение, что заявления Зеленского о защите Европы не принесут положительных результатов. Он отметил, что Зеленский открыто говорит о наличии самой крупной армии в Европе, но, по мнению Лаврова, подобные амбиции могут плохо закончиться.

    Лавров обратил внимание, что киевский режим требует от Евросоюза немедленно назвать дату вступления Украины в ЕС. Министр подчеркнул, что речь идет о государстве, возглавляемом, по его словам, нацистским режимом, который полностью запретил русскую культуру и каноническую православную церковь.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил усиление идеологии нацизма в ряде европейских стран, включая Германию, Прибалтику и Финляндию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил о возрождении нацистской философии в нескольких европейских странах.

    25 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Российские ПВО уничтожили 22 украинских дрона над шестью регионами

    Tекст: Мария Иванова

    Российские системы противовоздушной обороны за шесть часов успешно перехватили и уничтожили более двух десятков украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 22 украинских беспилотника над российскими регионами, передает Минобороны.

    Атаки были отражены в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени. Вражеские дроны самолетного типа пытались атаковать объекты на территории страны.

    Беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также над Республикой Крым.

    Ранее в субботу российская ПВО за шесть часов сбила 42 украинских дрона. За прошедшую ночь ПВО сбила 127 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями.

    26 апреля 2026, 07:30 • Новости дня
    ПВО Севастополя сбила 71 воздушную цель

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе массированного ночного налета на Севастополь была сбита 71 воздушная цель, погиб один человек, еще четверо получили ранения.

    О массированной атаке ВСУ на Севастополь ночью сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Max-канале. По его словам, силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель. В результате налета погиб один человек, четверо получили ранения.

    Развожаев уточнил, что от атаки пострадали 34 многоквартирных и 17 частных домов. Также повреждены два магазина – в них выбиты стекла, а на улице Загородная Балка у станции технического обслуживания была пробита крыша.

    Губернатор рассказал, что между Родным и Терновкой после падения осколков сбитого беспилотника начался пожар в поле, где загорелась трава. В районе Кара-Кобы произошло возгорание лесной подстилки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате отражения атаки беспилотников над Севастополем пострадал человек и повреждена контактная линия железной дороги.

    Силы ПВО и мобильные группы отражают очередную воздушную атаку, сбив четыре цели в районе Северной стороны.

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота сбили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.


    25 апреля 2026, 18:14 • Новости дня
    McKinsey: Украине нужно более 800 млрд долларов для восстановления
    McKinsey: Украине нужно более 800 млрд долларов для восстановления
    Tекст: Вера Басилая

    Восстановление экономики и инфраструктуры Украины потребует свыше 800 млрд долларов, причем основные инвестиции должны быть сделаны в первые пять лет, сообщает международная консалтинговая компания McKinsey.

    Для восстановления Украины после завершения конфликта с Россией потребуется более 800 млрд долларов, сообщается в исследовании международной консалтинговой компании McKinsey, передает RT.

    По данным McKinsey, собрать такую сумму будет крайне сложно из-за сохраняющихся высоких военных и экономических рисков в регионе. Эксперты считают, что именно эти факторы могут отпугнуть потенциальных инвесторов и доноров.

    В отчёте компании указывается, что в первые пять лет после окончания конфликта понадобится не менее 360 млрд долларов, которые должны поступать как из внутренних, так и из внешних источников.

    Ранее эстонский премьер Кристен Михал предложил ЕС ввести пошлины на весь российский импорт для финансирования восстановления на Украине.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на предложение Кристена Михала заявил о необходимости установить дополнительные сборы на экспорт российских товаров, включая удобрения, в страны ЕС для поддержки оборонной промышленности России.

    26 апреля 2026, 08:16 • Новости дня
    ПВО уничтожили 203 украинских беспилотника над регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение ночи российские системы ПВО уничтожили 203 беспилотника самолетного типа над различными регионами страны и акваторией Черного моря, сообщает Минобороны России.

    В период с 20.00 по московскому времени 25 апреля до 7.00 26 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает Минобороны в MAX.

    Атаки БПЛА были отражены над территориями сразу нескольких регионов: речь идет о Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях, Московском регионе, Республике Крым, а также акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе массированного ночного налета на Севастополь силы ПВО сбили 71 воздушную цель. Днем ранее российские военные уничтожили 127 украинских беспилотников над регионами России. В тот же день дежурные расчеты перехватили еще 42 дрона над приграничными областями и Азовским морем.

    26 апреля 2026, 09:26 • Новости дня
    Минобороны сообщило о уничтожении 49 украинских БПЛА за два часа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО с 07:00 до 09:00 мск сбили 49 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

    Силы противовоздушной обороны России за два часа сбили 49 украинских беспилотников, передает ТАСС. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, атака была отражена в период с семи до девяти утра по московскому времени.

    В военном ведомстве уточнили: «26 апреля в период с 07:00 до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Вологодской, Ярославской областей, Республики Крым и акваторией Черного моря».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение ночи российские системы ПВО уничтожили 203 беспилотника над различными регионами страны. Днем ранее дежурные расчеты перехватили 42 дрона над Белгородской, Брянской и Курской областями. Несколькими днями ранее военные сбили 155 украинских аппаратов над российской территорией и акваторией Черного моря.

    25 апреля 2026, 17:57 • Новости дня
    Глава Екатеринбурга сообщил о повреждении 44 квартир после атаки ВСУ

    Глава Екатеринбурга Орлов сообщил о повреждении 44 квартир после атаки ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки беспилотника в Екатеринбурге были повреждены 44 квартиры, эвакуированы 81 человек, госпитализирована одна женщина с отравлением продуктами горения, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

    В результате атаки беспилотника на жилой дом в Екатеринбурге были повреждены 44 квартиры, сообщил по итогам оперативного штаба в Max Орлов.

    Он отметил, что конструкциям здания ничего не угрожает, и опасности обрушения нет. Эксперты из Архитектурно-строительного центра УрФУ подтвердили устойчивость несущих элементов дома.

    В момент происшествия из здания эвакуировали 81 человека. Для них был организован пункт временного размещения в школе №10, где люди получили все необходимое: воду, горячее питание и спальные места. Только одна семья воспользовалась предложением о временном жилье в гостинице, остальные обошлись своими силами.

    За медицинской помощью обратились девять человек, при этом одна женщина была госпитализирована с отравлением продуктами горения. Травматических повреждений ни у кого из пострадавших нет, с жильцами продолжают работать психологи.

    Глава города подчеркнул, что восстановление пострадавших квартир начнется в самое ближайшее время.

    «Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Это главная задача для всех служб и ведомств», – заявил Орлов.

    Жильцы, чьи квартиры не пострадали, смогут вернуться домой после завершения следственных мероприятий.

    Ранее украинский беспилотник повредил многоэтажный жилой дом в Екатеринбурге.

    За медицинской помощью после инцидента обратились девять человек.

    Следственный комитет России начал расследование преступных действий украинских вооруженных формирований.

    25 апреля 2026, 19:47 • Новости дня
    Подростки в Одессе отбили мужчину у военкомов

    Группа подростков в Одессе спасла мужчину от силовой мобилизации

    Tекст: Мария Иванова

    Группа молодых людей в Одессе вступила в конфликт с сотрудниками военкомата, чтобы защитить мужчину от принудительной мобилизации на улице.

    Видео инцидента опубликовало украинское издание «Время.ua», передает РИА «Новости».

    На кадрах запечатлено, как трое сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) повалили мужчину на землю, пытаясь его задержать.

    «В Одессе очевидцы спасли мужчину от силовой мобилизации сотрудниками ТЦК. Группа очевидцев, заметив происходящее, отбила мужчину у военкомов», – говорится в сообщении издания. Отмечается, что один из проезжавших мимо водителей попросил отпустить задержанного, на что получил ответ нецензурной бранью от сотрудника военкомата.

    На Украине регулярно происходят скандалы, связанные с насильственными действиями сотрудников ТЦК. В интернете распространяется множество видео, где представители военкоматов силой заталкивают мужчин призывного возраста в микроавтобусы, зачастую применяя физическое насилие.

    Киевские власти сталкиваются с серьезной нехваткой личного состава в вооруженных силах. При этом многие украинцы пытаются избежать призыва: нелегально покидают страну, прячутся дома или совершают поджоги военкоматов.

    Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял о массовых нарушениях со стороны работников ТЦК, включая избиения и намеренные ДТП для остановки граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ТЦК в Одессе выкурили мужчину из машины газовым баллончиком.

    Восемь представителей военкомата силой затолкали в служебный микроавтобус сопротивлявшегося одессита в шортах и тапочках.

    Местные жители разгромили автобус сотрудников территориального центра комплектования для спасения насильно мобилизованных граждан.


    25 апреля 2026, 19:02 • Новости дня
    Украинский епископ назвал поножовщину на Пасху под Киевом сатанизмом

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон назвал поножовщину на Пасху в Белой Церкви проявлением настоящего сатанизма («Международное движение сатанистов» внесено в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

    Поножовщина, произошедшая в городе Белая Церковь после Пасхи, является проявлением настоящего сатанизма, заявил бывший настоятель снесённого украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон), передает РИА «Новости». Инцидент случился 13 апреля: как сообщает издание «Страна.ua», мужчина, который поприветствовал посетителей заведения словами «Христос воскрес», получил удар ножом.

    Епископ Гедеон в беседе с агентством отметил: «То, что произошло на Пасху в городе Белая Церковь, является чистым сатанизмом. Мало того, что не ответили на приветствие »Христос воскресе«, да еще напали на человека с целью убить православного христианина… На Украине открыто проповедуется национализм, шовинизм, сатанизм».

    По мнению священнослужителя, в настоящее время на Украине православное христианство отождествляется с русским миром. Он считает, что молодежь действует, чувствуя свою безнаказанность, а православная вера подвергается унижению и уничтожению, что, по его словам, и стало причиной подобного происшествия.

    Ранее президент России Владимир Путин сравнил гонения на церковь на Украине с расстрелом.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сатанистами членов Всеукраинского совета церквей.

    25 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    Стало известно о планах Киева полностью отменить бронь от мобилизации

    Минобороны Украины решило изучить полую отмену брони от мобилизации

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве обсуждают радикальное изменение правил мобилизации, при котором право на отсрочку сохранится исключительно за сотрудниками оборонных предприятий, пишут местные СМИ.

    Министерство обороны Украины изучает возможность почти полной отмены брони от мобилизации, передают РИА «Новости». Информацию об этом распространила украинская журналистка Юлия Забелина, сославшись на собственные источники.

    «Есть несколько идей, это не готовые решения, которые будут спущены депутатам. Среди идей – снять вообще бронирование со всех, кто сейчас забронирован, и оставить бронь только тем, кто работает в сфере обороны», – рассказала Забелина в видео, размещенном в Telegram-канале издания «Страна.ua».

    Помимо этого, среди предложений значится отмена розыска уклонистов и переход к целевому набору призывников. В приоритете окажутся мужчины старше 25 лет или обладатели конкретных востребованных специальностей.

    В последнее время киевские власти испытывают острую нехватку личного состава в вооруженных силах. При этом жесткие методы работы сотрудников военкоматов регулярно провоцируют скандалы и протесты. В Сети часто появляются видеоролики силовой мобилизации, на которых мужчин увозят в микроавтобусах, зачастую применяя к ним физическое насилие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим решил отменить бронь от призыва в ВСУ для миллиона работников предприятий.

    Десятки тысяч украинцев лишились отсрочки от мобилизации после изменения законодательства.

    Ранее Владимир Зеленский снизил возраст призыва с 27 до 25 лет.

    26 апреля 2026, 02:21 • Новости дня
    В Севастополе умер получивший ранения от осколков БПЛА мужчина

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота сбили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.

    Мужчина 1983 года, получивший ранения от осколков сбитого над Севастополем украинского беспилотника, скончался, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

    По его словам, погибший находился в автомобиле на улице Генерала Острякова.

    «Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но к сожалению спасти его не удалось. Приношу искренние соболезнования родным и близким», – отметил Развожаев.

    По предварительным данным, пострадали еще три человека. Среди них пожилой мужчина и женщина с осколочными ранениями и травмами средней тяжести – их обнаружили в районах Генерала Мельника и Балаклавском.

    Также пострадал молодой парень в районе Хрюкина.

    Все раненые были доставлены в больницы города.

    В результате падения осколков сбитых беспилотников были зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры.

    На территории Академии хореографии выбиты окна, однако дети и сотрудники не пострадали, так как находились в укрытии.

    В районе СНТ «Фронтовик» из-за осколков вспыхнула станция шиномонтажа, а на Фиолентовском шоссе загорелся частный жилой дом.

    Осколки также повредили здания в районах Гераклея, Радиогорки, Горпищенко, где пробиты стены и выбиты окна.

    В Учкуевке повреждена газовая труба, в нескольких районах пострадали линии электропередач.

    Отмечается, что были зафиксированы случаи попадания пуль в жилые дома и окна.

    Губернатор подчеркнул, что спасательные службы Севастополя продолжают реагировать на все сообщения о повреждениях и опасных находках.

    Горожан просят при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщать об этом по номеру 112, чтобы избежать новых инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России отразили удар украинских войск в районе мысов Фиолент и Херсонес, уничтожив несколько вражеских объектов.

    В Севастополе сбили девять беспилотников. В результате отражения атаки осколками дронов были ранены молодой мужчина и женщина в разных районах города.

    25 апреля 2026, 22:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали Белгородскую область, ранены дети

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атак украинских дронов в Белгородской области пострадали четверо мирных жителей, среди которых двое детей получили серьезные ранения.

    Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Max-канале. По его словам, в селе Ржевка Шебекинского округа украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего были ранены четверо гражданских.

    Один мужчина получил осколочные ранения спины, ног и грудной клетки, второй пострадавший – осколочные ранения спины, 13-летний мальчик – рваную рану ноги, а 12-летний мальчик – осколочные ранения плеча и спины.

    Все пострадавшие были оперативно доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия повреждены легковой автомобиль и остекление частного дома.

    В городе Алексеевка многоквартирный дом подвергся атаке беспилотника самолетного типа. В одной из квартир загорелся балкон, пожарные расчеты ликвидируют возгорание. Повреждены фасад и остекление квартир на нескольких этажах.

    Все оперативные службы работают на местах происшествий, уточняется информация о последствиях атак, подчеркнул Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ракетного удара и атак БПЛА на территории ДНР погибла женщина и были ранены девять мирных жителей.

    В Екатеринбурге в результате атаки беспилотника были повреждены 44 квартиры, эвакуировали 81 человек, а одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения.

    25 апреля 2026, 18:37 • Новости дня
    Привилегированную роту охраны ВСУ перебросили под Сумы

    Командование ВСУ перебросило привилегированную роту охраны под Сумы

    Tекст: Вера Басилая

    К Новодмитровке в Сумской области перебросили роту охраны 14-го армейского корпуса ВСУ, ранее не участвовавшую в боях и выполнявшую функции проверки документов, сообщили российские силовые структуры.

    Роту охраны командования 14-го армейского корпуса Вооружённых сил Украины перебросили к Новодмитровке в Краснопольском районе Сумской области, передает ТАСС. Об этом заявили представители российских силовых структур.

    По их словам, командование ВСУ пошло на этот шаг в попытке сохранить контроль над Новодмитровкой, где идут активные боевые действия.

    «Безуспешно пытаясь удержать контроль над населенным пунктом Новодмитровка, 14-й АК ВСУ перебросил на данный участок фронта роту охраны командования армейским корпусом», – заявил собеседник агентства.

    Отмечается, что это подразделение считалось привилегированным, так как мобилизованные солдаты не принимали участия в боях и занимались в основном проверкой документов на командных пунктах.

    Ранее украинское командование экстренно направило операторов беспилотников в Краснопольский район Сумской области.

    Песков заявил о неотъемлемой принадлежности России к Европе
    В Кремле назвали главные причины снижения экономики России
    Эксперт предсказал новые покушения перед выборами в США
    Украинский Ан-28 оснастили дронами-перехватчиками
    Зеленский обсудил с Санду вступление Украины и Молдавии в ЕС
    Эксперт рассказала о нелюбимых работодателями качествах сотрудников
    Российские школьники выиграли четыре золота на олимпиаде по биологии

    Морская блокада США медленно задушит Иран

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Чем опасен для ВМС США иранский «москитный флот»

    Сообщения о том, что ВМС Ирана полностью уничтожены, оказались несколько преждевременны. Как оказалось, три американских авианосных ударных группировки не могут обеспечить судоходство в Ормузском проливе из-за противодействия так называемого москитного флота Ирана. Чем опасны иранские катера для ВМС США? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

