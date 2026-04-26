Системы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над двумя регионами
В течение семи часов дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно перехватили вражеские дроны самолетного типа в небе над приграничными российскими субъектами.
Атаки противника отражались в период с девяти утра до 16.00 по московскому времени, передает РИА «Новости». Целями массированных ударов стали территории Белгородской и Курской областей.
«Двадцать шестого апреля с 09.00 до 16.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской и Курской областей», – говорится в официальном сообщении Министерства обороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 24 апреля российские военные уничтожили десять украинских беспилотников над пятью регионами.
Сутками ранее дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 154 вражеских дрона.
До этого масштабного налета силы ПВО отразили атаку 155 аппаратов самолетного типа.