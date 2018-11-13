Меркель заявила о необходимости российского газа для Европы

Канцлер Германии Ангела Меркель на выступлении в Европарламенте заявила, что Европе не получится обойтись без российского газа.

«Европа не может вообще не зависеть от российского газа, но она может диверсифицировать свои источники», – сказала Меркель, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала «Феникс».

Также канцлер Германии заявила о необходимости двигаться в сторону создания европейской армии.

В августе Меркель утверждала, что Германия не может отказаться от поставок нефти и газа из России.