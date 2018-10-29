В торговом центре Минска рухнул потолок, есть пострадавшие

В одном из торговых центров Минска обрушились потолочные перекрытия площадью около 150 квадратных метров, сообщила официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Она рассказала, что на месте сейчас находятся подразделения МЧС, но при этом «помощь спасателей пока не требуется». Данные по пострадавшим в настоящий момент уточняются сотрудниками МЧС, пишет РИА «Новости».

В это же время пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии заявила о пострадавшей во время происшествия.

«В настоящее время медиками решается вопрос о необходимости госпитализации женщины, предварительно, с черепно-мозговой травмой», – прокомментировали данные о пострадавших в ведомстве.