Белоруссия объявила о планах стать морской державой

Благодаря строительству порта на Днепре в Брагинском районе Гомельской области Белоруссия получит выход к морю, заявил белорусский посол в Турции Андрей Савиных.

«Наши турецкие партнеры рассматривают возможность строительства порта в Нижних Жарах Брагинского района, который превратит Белоруссию в морскую державу», – передает его слова БелТА.

Он отметил, что благодаря этому Белоруссия сможет отправлять грузы в речном порту и доставлять их кораблями «река-море» в более, чем в 20 стран.

«У нас появятся экспортные возможности, о которых мы и мечтать не могли. Убежден, что благодаря этому порту Гомельская область станет одним из главных двигателей экономического роста для всей Беларуси в целом», – заявил Савиных.

Председатель правления группы компаний Derin Shipping & Trading Co Эркам Йылдырым в свою очередь отметил, что Гомельский регион имеет «очень удачное месторасположение», и в связи с этим «возможны совместные проекты по выходу к Черному морю на территории Украины».

Отметим, что первая морская судоходная компания Белоруссии – «Белморфлот» – была зарегистрирована еще в 2010 году.