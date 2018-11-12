На Украине снесли памятник Ленину против воли местных жителей

В селе Круподеринцы Полтавской области местные жители устроили протест против сноса памятника Ленину, однако все равно его демонтировали.

Снос памятника был произведен неизвестными лицами, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Левый берег».

Местная полиция сообщала, что бюст Ленина не состоит на балансе у сельсовета и является бесхозным. Органы правопорядка заявили, что не знают, кто повалил бюст Ленина вместе с постаментом в ночь на 11 ноября.

Вопрос о демонтаже по «закону о декоммунизации» выносили на сессию сельсовета, но его не поддержали местные депутаты, безрезультатны оказались и попытки вышестоящей власти «разъяснить» жителям и главе сельсовета необходимость сноса.

В сентябре в Киеве вместо памятника Ленину появилась гигантская синяя рука.