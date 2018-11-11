Президент и премьер Польши прошли в одной колонне с крайне правыми в Варшаве

В центре Варшавы прошло шествие в честь Дня независимости Польши, в котором приняли участие члены национал-патриотических и крайне правых организаций, а также президент страны Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Движение колонны контролируют усиленные патрули полиции и военная жандармерия. В толпе взрываются петарды и появляются горящие файеры. Организаторы призвали участников использовать только национальные флаги Польши, воздерживаясь от других символов, передает ТАСС.

11 ноября в Варшаве регулярно проводится Марш независимости, в нем принимают участие несколько десятков тысяч человек. Нередко шествие сопровождается драками, потасовками, столкновениями с полицией. На марше также замечают неофашистские символы.

В этом году мэр Варшавы запретила шествие, но в ответ на это президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий выступили с инициативой провести общенациональный марш, пригласив на него всех желающих.

Эта акция получила название Бело-красный марш по цветам польского национального флага. К маршу присоединились и крайне правые организации.