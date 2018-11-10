Путин открыл памятник Ивану Тургеневу

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия первого в Москве памятника писателю Ивану Тургеневу.

На церемонии открытия Путин отметил, что невозможно представить русскую литературу без Тургенева, передает РИА «Новости».

Он поблагодарил скульптора Сергея Казанцева и сказал, что памятник красивый. Также он возложил к монументу букет роз.

Памятник писателю установлен в так называемом «тургеневском квартале» – архитектурно-музейном комплексе, в который вошли дом-музей писателя и окружающий его сад и сквер. В сквере установлен и памятник героине произведения Тургенева – собаке Муму.

Ранее в Москве был только бюст Тургенева, расположенный у входа в библиотеку его имени.