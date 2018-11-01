Подсчитаны средние расходы российской семьи на ЖКХ

Средние расходы российской семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг составляют 5 тыс. 38 рублей в месяц, сказано в исследовании Сбербанка на основе собственных данных и информации Росстата.

В сообщении на сайте Сбербанка говорится, что за девять месяцев 2018 года траты одной семьи на ЖКХ составили 5038 рублей, при этом 11,4% расходов уходит на оплату коммунальных услуг, но этот показать варьируется в зависимости от региона.

Согласно подсчетам специалистов Сбербанка, больше всех за «коммуналку» отдают жители Тывы (24,5%) и Камчатского края (16,3%). Меньше всего – жители Северной Осетии-Алании (6%) и Курской области (6,3%). В Москве в среднем уходит 13,9% бюджета на оплату коммунальных услуг, в Петербурге – 10,7%.

Более 80% счетов за услуги ЖКХ оплачиваются безналично, говорится в результатах исследования. При этом клиенты до 50 лет используют электронные платежи активнее, чем люди старшего возраста.

Ранее президент России Владимир Путин поручил оперативно решать связанные с задолженностью в сфере ЖКХ проблемы. Глава государства призывал найти способ не оставлять людей без тепла из-за долгов.