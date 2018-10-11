Путин призвал найти способ не оставлять людей без тепла из-за долгов

Президент России Владимир Путин заявил, что связанные с задолженностью в сфере ЖКХ проблемы нужно решать оперативно.

Министр ЖКХ Владимир Якушев сообщил президенту, что сумма выпадающих доходов в бюджетах регионов в связи с задолженностью в сфере ЖКХ составляет около 23 млрд рублей.

«Вот эти 23 миллиарда – деньги не маленькие. Но, мы с вами понимаем, что, сколько бы это ни стоило, мы же людей не можем оставить без тепла. Поэтому оперативно нужно решить вопрос, как обстоят дела с этими деньгами», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Якушев отметил, что успешный отопительный сезон зависит от «бесперебойной и качественной работы ресурсоснабжающих организаций».

По его словам, задолженность таких организаций составляет 186,2 млрд рублей.

«Наибольшая задолженность у нас в Центральном федеральном округе – 57 млрд 540 млн рублей. Нужно сказать, что в Уральском федеральном округе добавилась задолженность, она составила 13 млрд 220 млн рублей, причем прирост задолженности составил 19%», – добавил министр.

Ранее Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина опубликовал доклад, в котором предлагает обязать собственников жилья в многоквартирных домах солидарно оплачивать долги соседей за содержание имущества.