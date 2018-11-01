Меркель в Киеве поспорила с Украиной по «Северному потоку – 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с председателем Верховной рады Украины Андреем Парубием заявила, что рассматривает проект «Северный поток – 2» не так критично, как Киев.

«Нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии у Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль», – передает ее слова «Интерфакс-Украина».

Она отметила, что переговоры по «Северному потоку – 2» ведутся и с Россией, и с Еврокомиссией, речь на встречах ведется о «создании транзитного договора», по которому Украина останется «важной транзитной страной».

Парубий попросил канцлера ФРГ более детально изучить аргументы Украины против строительства газопровода.

В конце октября правительство ФРГ заявило, что строительство «Северного потока – 2» является коммерческим проектом, в этом позиция Германии неизменна.