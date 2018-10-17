Германия подтвердила позицию по «Северному потоку – 2»

Строительство «Северного потока – 2» является коммерческим проектом, в этом позиция Германии неизменна, заявила представитель кабмина страны Ульрике Деммер.

«Позиция не изменилась: речь идет, прежде всего, о коммерческом проекте, но одновременно Германия и другие европейские страны заинтересованы в том, чтобы Украина и дальше продолжала играть роль страны – транзитера российского газа», – цитирует Деммер ТАСС.

Она отметила, что правительство Германии приветствует старт трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и ЕС о транзите газа после 2019 года.

В среду президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Германии нужно отказаться от строительства газопровода «Северный поток – 2».

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл критиковал европейские страны, поддерживающие строительство газопровода.

В начале октября председатель правления Германо-российского форума Маттиас Платцек заявлял, что проект «Северный поток – 2» может стать основополагающим фактором для отношений двух стран. Кабмин Германии объяснял необходимость «Северного потока – 2» возрастающей потребностью страны в газе.