США сделали резкое заявление в адрес союзников, поддерживающих «Северный поток-2»

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл раскритиковал европейские страны, поддерживающие строительство газопровода «Северный поток – 2».

«Западные европейцы не могут углублять энергетическую зависимость с той самой Россией, от которой США их защищают. Или обогащаться от Ирана, который разрабатывает баллистические ракеты, которые угрожают Европе. Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать такие проекты, как «Северный поток-2», – сказал Митчелл, передает РИА «Новости».

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что проект «Северный поток – 2» будет реализован, даже если США решат ввести санкции в отношении участвующих в нем компаний.

О поддержке проекта высказались некоторые европейские страны. Чехия заявляла, что для нее «Северный поток – 2» выгоден в первую очередь благодаря росту транзита газа вследствие реализации проекта. За его реализацию также активно выступает Германия, которая объясняла выгоду проекта для Европы.