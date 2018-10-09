Новак пообещал реализацию «Северного потока – 2» даже под санкциями США

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что проект «Северный поток – 2» будет реализован, даже если США решит ввести санкции в отношении участвующих в нем компаний.

«Мы рассчитываем, что санкций не будет. Если это произойдет, проект все равно будет реализован: там укладка уже начата. По всем заложенным параметрам и в соответствии с планом календарных работ сегодняшние сроки – конец 2019 года – абсолютно в плане», – приводит РИА «Новости» заявление главы министерства энергетики.

Напомним, в сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не собирается вводить санкции против компаний-участников проекта. Однако ранее эта тема все же поднималась.

Под давлением угрозы экономических санкций со стороны США о возможности выхода из проекта «Северный поток – 2» заявили несколько европейских компаний: например, Royal Dutch Shell и Uniper. Президент России Владимир Путин заверил, что «проблем нет» и Россия сможет реализовать проект самостоятельно.