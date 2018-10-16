Президент Польши призвал Германию отказаться от «Северного потока – 2»

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Германии нужно отказаться от строительства газопровода «Северный поток – 2».

«Этот проект не должен быть реализован», – передает «Укринформ» выступление Дуды на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине.

Он считает, что строительство «Северного потока – 2» нарушит энергетический баланс и усилит доминирующее положение Газпрома.

По словам Дуды, это геостратегический проект, и Польша ждет от ЕС больше поддержки.

Он отметил, что нужно больше закупать сжиженного природного газа, в частности, из США.

«Это также стратегическое политическое решение», – пояснил он.

Во вторник президент Польши Анджей Дуда заявлял, что газопровод «Северный поток – 2» опасен для Украины и Словакии.

Ранее бывший министр обороны страны Антони Мачеревич говорил, что сотрудничество России и Германии в реализации проекта «Северный поток – 2» рассчитано на то, чтобы «задушить» Польшу.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл раскритиковал европейские страны, поддерживающие строительство газопровода «Северный поток – 2».

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе.