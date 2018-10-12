Польша назвала «Северный поток – 2» угрозой для Украины и Словакии

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что газопровод «Северный поток – 2» опасен для Украины и Словакии.

В эфире «Польского радио» он заявил, что газопровод грозил стать и энергетической угрозой для Польши, если бы не «предупреждающие действия Варшавы».

Кроме того, по мнению Дуды, тот факт, что Европейский союз не заблокировал строительство «Северного потока – 2», демонстрирует, что Европа движется в неправильном направлении.

В то же время бывший министр обороны страны Антони Мачеревич заявил, что сотрудничество России и Германии в реализации проекта «Северный поток – 2» рассчитано на то, чтобы «задушить» Польшу.

Между тем, ранее в октябре польская энергетическая компания PGNiG и американская компания Venture Global LNG договорились о поставке в Польшу 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно.