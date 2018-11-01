Сибирские прокуроры потребовали допросить погибшего путем спиритического сеанса

Прокуратура одного из районов Красноярского края якобы отменила постановление местного следователя о приостановлении дознания по делу о гибели мужчины, мотивировав это тем, что не был проведен спиритический сеанс с участниками программы «Битва экстрасенсов». Соответствующий документ, подлинность которого не подтверждена, распространяется в Сети.

Решение об отмене постановления полицейских, которые приостановили дознание по делу о гибели жителя Таймырского района, застрелившегося из случайно найденного обреза, сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина застрелился еще в ноябре 2015 года. В феврале 2016 года дознаватель приостановил дознание «в связи с невозможностью участия подозреваемого в следственных действиях, поскольку оно является покойником».

Прокурор отменил постановление, мотивировав это тем, что дознаватель не принял мер по «организации проведения спиритического сеанса с участниками «Битвы экстрасенсов» на канале ТНТ о вызове духа покойного подозреваемого Пушкарева А.А. и проведения с ним следственных действий».