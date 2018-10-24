Школьницу наградили за спасение мамы и соседей из огня

Семиклассницу из Карелии наградили за спасение людей во время пожара.

Первый зампредседателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Александр Ракитин и сенатор от Карелии Игорь Зубарев наградили школьников, которые спасли людей во время ЧП. За проявленную смелость при пожаре 12-летнюю школьницу Диану Бреловскую отметили благодарностью, сообщает ИА «Карелinform».

Она разбудила и вывела из горящего дома в Петрозаводске на улице Калинина свою маму и соседей. Благодаря этому люди не пострадали во время пожара многоэтажном общежитии. Инцидент произошел в июле этого года.

Вместе с девочкой наградили десятилетнего Андрея Крючкова из поселка Сосновец Беломорского района. Мальчик получил медаль за спасение тонущего друга.

Ранее сообщалось, что в Твери прохожий спас выпавшего с четвертого этажа ребенка.