Изнасилованная в полиции Уфы дознаватель пришла в кабинет начальника с подругой

Девушка-дознаватель, которую изнасиловали полицейские в Уфе, в ночь инцидента пришла в кабинет начальника с подругой и одним из подозреваемых правоохранителей, сообщил источник в силовых органах Башкирии.

«В этом деле надо разобраться, а не устраивать общественный суд. Никто девушку насильно не тащил в кабинет начальника, в ночь на вторник она пришла в компанию начальников не одна, а с подругой, их туда пригласил один из подозреваемых», – рассказал источник РИА «Новости».

Напомним, инцидент произошел в ночь на 30 октября – дознователь подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. Позже сообщалось о состоянии пострадавшей.