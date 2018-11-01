Генпрокурор распорядился усилить надзор за следствием

Генпрокурор Юрий Чайка поручил усилить прокурорский надзор за следствием и дознанием для «улучшения состояния законности», заявил представитель ведомства Александр Куренной.

«Генпрокурор Юрий Чайка издал указание об усилении прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания», – сообщил Куренной в трансляции в трансляции видеосервиса генеральной прокуратуры «Эфир», передает РИА «Новости».

По словам представителя ведомства, для улучшения состояния законности установлены «конкретные меры» при уголовном преследовании на этой стадии, однако не уточнил, какие именно.

Отметим, что указание появилось на фоне скандала с групповым изнасилованием полицейскими чинами девушки-дознавателя в Уфе.

Ранее генпрокурор России высказывался за реформирование СК по модели американского ФБР.

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