Чайка высказался за реформирование СК по модели американского ФБР

При прокуратуре должен существовать единый Следственный комитет, заявил генпрокурор России Юрий Чайка, ссылаясь на модель американского ФБР.

«Я вижу единый следственный комитет. Он должен существовать. Он должен быть, на мой взгляд, при прокуратуре. У прокуратуры (должны быть) полномочия по руководству или надзору за следствием», – приводит его слова ТАСС.

Чайка выразил уверенность в том, что со временем это будет реализовано. Он признал, что это «близко к модели ФБР в США при генпрокуроре» (Генпрокуратура входит в систему Минюста США) и заметил, что эта модель эффективна.

«Моя позиция не изменилась – должно быть единое следствие, за исключением, может быть, каких-то государственных преступлений – это может остаться в подследственности ФСБ», – заметил Чайка.

По его словам, сейчас мир ориентируется на советскую модель прокуратуры. По ее образу и подобию реформируется прокуратура Европейского союза, заметил он. «С 2019 года это функционирует: прокурор возбуждает уголовное дело, прокурор расследует уголовное дело, поддерживает обвинение и направляет дело в суд – это то, от чего мы ушли, мотивируя, что надо разделить функции следствия и надзора», – сказал он, добавив, что это решение было «большой глупостью».

«Потому что прокурорская модель, когда реализуется функция уголовного преследования, существует в двух видах: либо прокурор сам расследует уголовное дело, либо осуществляет руководство расследованием – то, чего у нас на сегодня нет», – отметил Чайка.