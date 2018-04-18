Матвиенко пообещала Чайке вернуть прокуратуре контроль за следствием

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские сенаторы поддерживают возвращение прокуратуре контроля над следствием.

«По-моему, перезрело время вернуть прокуратуре контроль за следствием. Совет Федерации и все сенаторы поддержат необходимость возвращения прокуратуре контроля за следствием», – сказала Матвиенко, передает ТАСС.

Сам генпрокурор Юрий Чайка также настаивает на наделении прокуроров правом возбуждать и расследовать дела, в том числе в отношении следователей.

«Наделение прокуроров отдельными полномочиями кардинально ситуацию не изменит, только полноценный прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов следствия и право прокурора возбуждать и расследовать уголовные дела, в частности, в отношении следователей может сдержать растущий вал допускаемых ими нарушений», – сказал он, передает РИА «Новости».

Разговоры о возможном возвращении Следственного комитета в состав ГП ведутся уже давно. Так, в январе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин также не исключил возвращения СК в состав прокуратуры.

Следственный комитет при прокуратуре был создан в 2007 году, после чего прокуроры лишились возможности возбуждать уголовные дела, а в их ведении остался только надзор.

С 15 января 2011 года Следственный комитет действует как самостоятельная структура, подчиняющаяся непосредственно президенту. Прокуратура, потерявшая возможность даже надзора за деятельностью СК, все эти годы возражает и пытается вернуть часть полномочий.