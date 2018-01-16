Бастрыкин не исключил возвращения СК в состав прокуратуры

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, какие варианты реформы ведомства рассматриваются.

Видео выступления опубликовал Telegram-канал Mash.

Студенты МГУ спросили Бастрыкина о сообщениях СМИ, согласно которым СК «опять хотят вернуть прокуратуре». Бастрыкин ответил, что «есть такая тенденция, желание – вернуть все на круги своя».

«Второй вариант – это создаение единого СК», – заявил он.

Кроме того, «предлагается вариант создания института судебного следователя, как это было после реформы 1864 года» или «даже следственного судьи, как это есть во Франции».

Напомним, разговоры о возможном возвращении Следственного комитета в состав ГП ведутся уже давно.

Следственный комитет при прокуратуре был создан в 2007 году, после чего прокуроры лишились возможности возбуждать уголовные дела, а в их ведении остался только надзор.

С 15 января 2011 года Следственный комитет действует как самостоятельная структура, подчиняющаяся непосредственно президенту. Прокуратура, потерявшая возможность даже надзора за деятельностью СК, все эти годы возражает и пытается вернуть часть полномочий.

Бастрыкин говорил, что выделение СК из прокуратуры позволило в разы увеличить качество следствия.