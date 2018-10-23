Военнослужащим решили показывать советские фильмы

Минобороны планирует закупить советские фильмы для показа военнослужащим, сообщили в ведомстве.

В список фильмов вошли не только советские, но и современные ленты – например, «Девятая рота», «Мы из будущего», «Турецкий гамбит» и «Грозовые ворота», сообщают «Известия» со ссылкой на методическое пособие Центрального дома Российской армии для заместителей командиров по работе с личным составом.

Также солдатам покажут комедийные, детективные и приключенческие фильмы.

Решение принято с целью формирования патриотизма и духовно-нравственных качеств у военных и гражданского персонала.

Кинопоказы будут проходить в солдатских клубах, комнатах отдыха и передвижных клубах в период полевых учений.

Издание отмечает, что Минобороны обладает новейшими походными многофункциональными информационными комплексами, позволяющими смотреть видео в разрешении HD.