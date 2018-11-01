Квартал красных фонарей захотели выселить из центра Амстердама

Члены нидерландских партий GroenLinks, D66 и SP планируют выступить с предложением о переносе квартала красных фонарей в Амстердаме из центра города.

Из-за растущего потока туристов и местные жители, и работницы квартала испытывают множество неудобств. Так, путешественники разглядывают женщин, кричат и фотографируют, но не обращаются к ним за услугами, что снижает доход проституток, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Parool.

Члены партий GroenLinks, D66 и SP предлагают выдавать лицензии на проституцию за пределами исторического центра города, где работницы этой сферы смогут на законных основаниях и в безопасности там работать, не сталкиваясь с толпами туристов.

В GroenLinks заявили, что могут сделать новый квартал красных фонарей «максимально безопасным, привлекательным и соответствующим пожеланиям работников секс-бизнеса».

В свою очередь Александр Хаммельбург (D66) выразил мнение, что новое место должны соблазнить проституток покинуть район Красного фонарей, так как там они смогут работать анонимно – без туристов, которые постоянно их фотографируют.

Ранее сообщалось, что программа облагораживания квартала красных фонарей в Нидерландах провалилась.