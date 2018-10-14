Названа следующая страна-жертва ИГ

Американское издание National Interest рассказало, какое из государств Ближнего Востока может стать следующей жертвой террористической организации «Исламское государство*».

В издании полагают, что ИГ* может укрепить свои позиции в Иордании, которая создала себе репутацию ключевого союзника США в борьбе против этой террористической организации в регионе, передает РИА «Новости».

При этом среди иностранных боевиков ИГ иорданцы по численности занимают третье место (около 3 тыс. человек), а после поражения в Сирии и Ираке могут вернуться домой. Кроме того, ситуацию усугубляют беженцы из Сирии, их в Иордании около 658 тыс. человек (численность населения Иордании – 9,5 млн). Из-за плохих условий пребывания среди них могут распространиться экстремистские взгляды.

В самой стране население сталкивается с проблемами безработицы, нищеты, слабого управления и религиозного экстремизма.

Ситуация с экстремизмом в Иордании ухудшается с 2015 года.