Названа дата открытия КПП между Иорданией и Сирией

Иордания и Сирии договорились, что откроют контрольно-пропускной пункт «Насиб» на границе в понедельник, сообщил официальный представитель правительства Иордании.

Об этом сообщает ТАСС.

В конце сентября в Сирии заявляли, что главный пограничный переход «Насиб» уже возобновил работу. Позже сообщалось о переговорах России и Иордании по Сирии.

Боевики захватили КПП «Насиб» в 2015 году.