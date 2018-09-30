Появились сведения о переговорах России и Иордании по Сирии

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади рассказал о «серьезных переговорах» с Россией по поводу расформирования лагеря беженцев «Рукбан», находящегося на территории Сирии, недалеко от границы королевства.

Глава МИД Иордании рассказал, что Москва и Амман договорились о необходимости работать над созданием условий, которые побуждали бы сирийских беженцев добровольно возвращаться в свои дома, передает РИА «Новости».

«Когда беженцы в Иордании увидят, что люди из Рукбана возвращаются в свои дома и деревни и они в безопасности, люди скажут: это хороший знак, давайте вернемся тоже», – пояснил Сафади, подчеркнув, что «люди возвращаются, когда чувствуют себя в безопасности».

По словам главы МИД Иордании, беженцы не вернутся в свои дома на основании заверений официальных СМИ в безопасности ситуации, однако люди поверят словам своих родственников.

Министр отметил, что Россия и Иордания проделали огромную совместную работу, которая спасла от смерти и вынужденного переселения «десятки тысяч сирийцев» и продолжают открытое и доверительное взаимодействие.

Напомним, в августе глава МИД России Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в создании односторонней зоны безопасности на юге Сирии, в районе лагеря беженцев Рукбан и базы Ат-Танф, откуда периодически совершают вылазки боевики.

Ранее беженцы из контролируемого США лагеря Рукбан обратились к властям Сирии за помощью.