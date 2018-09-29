КПП «Насиб» возобновил работу на сирийско-иорданской границе

Главный пограничный переход «Насиб» на границе Сирии и Иордании возобновил работу, сообщил министр транспорта САР Али Хамуд.

Хамуд сообщил, что правительство САР открыло КПП «Насиб» утром в субботу «для фур и транзитного транспорта, идущего в и из Иордании через Сирию», передает РИА «Новости».

После освобождения КПП сирийское правительство восстановило трассу от Дамаска до границы с Иорданией, включая разрушенные мосты.

Пограничный переход «Насиб» является главным на сирийско-иорданской границе и имеет важный экономический статус как для Аммана, так и для Дамаска, так как является транзитным окном для грузов, идущих из средиземноморских портов через Иорданию в страны Персидского залива и наоборот.

Напомним, боевики захватили КПП «Насиб» в 2015 году.