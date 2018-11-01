Главу префектуры СЗАО Москвы ударили ножом в область ягодиц

На главу префектуры СЗАО Москвы Алексея Микерова напали с ножом, Микеров госпитализирован, сообщают СМИ.

Нападение произошло у подъезда дома Микерова. Его несколько раз ударили ножом в область ягодиц. Нападавший скрылся, передает Пятый канал.

Telegram-канал Mash сообщает, что «Микеров находится в реанимации с двумя ножевыми ранениями», врачи оценивают его состояние как тяжелое.

«Полицейские разыскивают парня в капюшоне», – говорится в сообщении.