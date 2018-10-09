Путин объяснил редкую совместную с Медведевым поездку

Президент России Владимир Путин назвал причины посещения Ставропольского края совместно с премьер-министром Дмитрием Медведевым, несмотря на распространение противоположной практики.

«Вы обратили, видимо, внимание, что мы с председателем правительства стараемся распределить свое внимание по различным отраслям, проблемам, темам, чтобы шире охватить все вопросы в стране. Но на сегодняшнюю нашу встречу мы сознательно приехали вдвоем, чтобы у нас было единообразное понимание проблем, которые перед нами стоят, чтобы мы смогли откровенно обсудить все вопросы, которые перед вами стоят», – цитирует «Интерфакс» Путина.

Ранее Путин и Медведев прибыли в Ставропольский край. Во время совещания по вопросам развития сельского хозяйства в компании «Рассвет» президент рассказал, что в России будут приняты новые меры по удержанию роста на горюче-смазочные материалы.

Российский лидер отметил большой прорыв в российском сельхозпроизводстве и рассказал, что программа субсидирования и поддержки отрасли продолжится.