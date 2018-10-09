Путин заявил о принятии новых мер по удержанию роста цен на нефтепродукты

Во время общения с сотрудниками сельскохозяйственного предприятия «Рассвет» в Ставропольском крае президент России Владимир Путин рассказал, что российское правительство собирается продолжить принимать меры для удержания роста цен на нефтепродукты.

«Правительство приняло необходимые меры, шаги, цены удерживает и будет предпринимать необходимые меры по этому удержанию и дальше. Мы это все понимаем, видим», – сказал российский лидер.

Он отметил, что «все это связано с растущими ценами на нефть, как ни странно», и обратился к нефтяным компаниям, передает ТАСС.

«Мы, конечно, поддерживали и будем поддерживать отрасль, которая нам несет золотые яйца, я имею в виду нефтяников. Мы, Дмитрий Анатольевич, неоднократно это обсуждали, но все-таки они не должны злоупотреблять тем положением, которое они имеют. Они работают все-таки в нашей стране, в России, поэтому ссылаться исключительно на то, что они должны по полной программе использовать мировую конъюнктуру, чтобы заработать все, что можно, тоже не совсем справедливо. Но мы с ними в контакте, в постоянном диалоге, они относятся в целом с пониманием. Я думаю, мы не бросим эту тему», – прокомментировал Путин ситуацию с ростом цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ).

По словам Медведева, в этом году правительство России дополнительно выделило 5 млрд рублей для покупки ГСМ отечественными хозяйствами. Согласно уточнению Путина, до конечного получателя дошли уже 3,5 млрд рублей, а 5 млрд рублей перечислены в регионы.

Российский премьер-министр сообщил, что говорил и Минсельхозу, и Минфину о возможности дополнительной финансовой помощи и сверху «этой пятерки».

Напомним, что Путин и Медведев прибыли в Ставропольский край. В компании «Рассвет» они должны провести совещание по вопросам развития сельского хозяйства.