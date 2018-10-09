Президент Владимир Путин прибыл в Ставропольский край, где вместе с премьером Дмитрием Медведев посетит сельскохозяйственное предприятие «Рассвет» и проведет совещание по вопросам развития сельского хозяйства.

«На совещании планируется обсудить ряд мер, направленных на реализацию потенциала агропромышленного комплекса страны», – сообщили в пресс-службе Кремля, передает ТАСС.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин и Медведев посетят сельскохозяйственное предприятие «Рассвет» и «посмотрят, как там собирают урожай яблок». Президент и премьер также пообщаются с работниками предприятия.

После этого, в Минводах состоится совещание по вопросам развития сельского хозяйства, где с основным докладом выступит глава профильного министерства Дмитрий Патрушев.