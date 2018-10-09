Путин заявил о прорыве в российском сельхозпроизводстве

Во время встречи с работниками сельскохозяйственного предприятия «Рассвет» президент России Владимир Путин сказал, что за последние пять лет рост производства сельхозпродукции стал настоящим прорывом.

«В последние годы агропромышленный комплекс демонстрирует позитивную динамику, за пять лет объем производства сельхозпродукции вырос более чем на 20%. Вот это и называется прорыв, вот это и называется, без всякого преувеличения, рывок вперед», – заявил Путин.

Согласно словам президента России, только за последние семь месяцев экспорт продукции сельского хозяйства возрос до 13 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что на субсидирование производства сельскохозяйственной техники в последние пять лет было выделено примерно 35 млрд рублей. При этом он добавил, что программу субсидирования необходимо продолжить еще минимум на пять лет.

Путин отметил, что в прежнем объеме субсидирования отрасль не нуждается, однако около 8 млрд в год потребуется. По его словам, производство отечественной техники за последние годы увеличилось втрое, что позволило ее даже продавать на экспорт.

На просьбу о помощи с появлением малой сельхозтехники президент ответил, что для расширения номенклатуры необходим соответствующий спрос, который в необходимом объеме пока отсутствует. Впрочем, Медведев не исключил возможность субсидирования производства. По его мнению, в России малой техники, по его словам, «не так много».

Ранее Путин и Медведев прибыли в Ставропольский край. В ходе совещания по вопросам развития сельского хозяйства на предприятии «Рассвет» президент рассказал о принятии новых мер по удержанию роста цен на нефтепродукты.