Путин заявил о прорыве в российском сельхозпроизводстве

Взгляд
9 октября, вторник  |  Последнее обновление — 20:04  |  vz.ru
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От нового закона Яровой выиграет иностранный производитель

Российская розница пугает дефицитом продуктовФото: Евгений Степанов/Интерпресс/ТАСС
Россию ждет дефицит продуктов на полках магазинов, если поправки Яровой вступят в силу, пугают ретейлеры. Сама Яровая назвала это обманом россиян. Может ли запрет на возврат производителю нереализованных продуктов вернуть Россию обратно в советское прошлое? И кому на самом деле окажется выгоден этот закон? Подробности...
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Зачем Лукашенко воскресил Ющенко перед встречей с Путиным

Зачем-то Лукашенко понадобился позабытый лидер оранжевой революцииФото: president.gov.by
Забытый всеми Виктор Ющенко возвращается в политику, причем с неожиданного входа – через Минск. Его с помпой при телекамерах принял Лукашенко, да еще и пожаловался Ющенко на «поток украинского оружия», которое якобы течет в Белоруссию через Россию. Конечно, ни один идиот не повезет оружие с Украины в Белоруссию через Россию, но Батьке надо было предъявить Москве хоть какую-то претензию. Зачем же? Подробности...
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Кокорин и Мамаев попали под тяжкую статью

Полузащитник Павел Мамаев (слева) и нападающий Александр Кокорин, похоже, доигрались до судимостиФото: Виталий Тимкив/РИА Новости,
Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев совершили, судя по всему, серию избиений граждан в центре Москвы. Жертвами нападений стали водитель известной телеведущей и федеральные чиновники. Теперь профессиональная карьера футболистов, привлекавшихся к играм за сборную, оказалась под большим вопросом. Более того, хулиганам грозит реальный срок по статье средней тяжести. Подробности...
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Саудовского диссидента объявили жертвой «дипломатов-убийц»

Многие в Турции уверены в том, что опальный журналист казнен прямо в здании саудовского консульстваФото: Murad Sezer/Reuters
Вокруг Эр-Рияда возник скандал, который потребовал личного вмешательства Трампа и Эрдогана. Опальный саудовский журналист зашел за справкой в консульство королевства в Стамбуле и пропал. Арабская пресса трубит об убийстве. Под подозрением саудовские дипломаты. Возможно, диссидент жив и «посольской почтой» отправлен на родину. Часто ли страны используют свои дипмиссии для спецопераций? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Не верьте лжецам, которые пытаются добиться крови

Павел Данилин, политолог
Больше всего меня порадовала аргументация ингушской оппозиции о том, что Чечне отдали земли ингушей, богатые нефтью. Это для тех, кто понимает, очень и очень забавный аргумент. Подробности...

Мамаев и Кокорин – аппендиксы отечественного спорта

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Ни о каком большом футболе речи идти не должно. Комментаторы теперь будут говорить: посмотрите, как пробил Кокорин, словно стулом ударил. Так, что ли? Это нормально? Это уголовщина. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Англичане, радуйтесь, что мы к вам Кокорина и Мамаева не послали

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Путь чиновника в России, как у самурая – путь воина, который готов ко всему. Даже к удару стулом за завтраком. И он после этого удара жив, здоров и зол. Подробности...
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

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        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Путин заявил о прорыве в российском сельхозпроизводстве

          9 октября 2018, 18:07

          Текст: Анастасия Норина

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          Во время встречи с работниками сельскохозяйственного предприятия «Рассвет» президент России Владимир Путин сказал, что за последние пять лет рост производства сельхозпродукции стал настоящим прорывом.

          «В последние годы агропромышленный комплекс демонстрирует позитивную динамику, за пять лет объем производства сельхозпродукции вырос более чем на 20%. Вот это и называется прорыв, вот это и называется, без всякого преувеличения, рывок вперед», – заявил Путин.

          Согласно словам президента России, только за последние семь месяцев экспорт продукции сельского хозяйства возрос до 13 млрд долларов, передает РИА «Новости».

          Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что на субсидирование производства сельскохозяйственной техники в последние пять лет было выделено примерно 35 млрд рублей. При этом он добавил, что программу субсидирования необходимо продолжить еще минимум на пять лет.

          Путин отметил, что в прежнем объеме субсидирования отрасль не нуждается, однако около 8 млрд в год потребуется. По его словам, производство отечественной техники за последние годы увеличилось втрое, что позволило ее даже продавать на экспорт.

          На просьбу о помощи с появлением малой сельхозтехники президент ответил, что для расширения номенклатуры необходим соответствующий спрос, который в необходимом объеме пока отсутствует. Впрочем, Медведев не исключил возможность субсидирования производства. По его мнению, в России малой техники, по его словам, «не так много».

          Ранее Путин и Медведев прибыли в Ставропольский край. В ходе совещания по вопросам развития сельского хозяйства на предприятии «Рассвет» президент рассказал о принятии новых мер по удержанию роста цен на нефтепродукты.


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