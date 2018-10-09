В РПЦ понадеялись на совесть Константинопольского патриархата

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о готовности РПЦ к диалогу с Константинопольским патриархатом.

«Сегодня начинает работу Синод в Константинополе (...). Мы не знаем, что там будет происходить, мы надеемся, что мы, наконец, увидим там торжество здравого смысла и христианской совести. Надеемся на это и посмотрим, как будут развиваться события», – сказал Легойда, передает «Интерфакс».

По его словам, дверь для диалога РПЦ и Константинополя остается открытой. В Московском патриархате выразили надежду, что ситуация начнет меняться в другую сторону.

Легойда подчеркнул, что в Московском патриархате сделали все возможное, чтобы Константинопольский патриархат не совершили шагов, которые повлекут тяжелые последствия для миллионов людей и православия во всем мире.

В начале октября стало известно, что патриарх Кирилл направил письма предстоятелям всех поместных православных церквей. В обращении он призвал к «общеправославному обсуждению» церковной ситуации на Украине, в том числе указываются негативные последствия в случае получения УПЦ автокефалии.

Русская православная церковь ранее резко сократила свое общение с Константинопольским патриархатом и прекратила молиться за патриарха Варфоломея. Также были приостановлены сослужения с иерархами Константинопольского патриархата. РПЦ готовится и к более серьезным мерам.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем грозит выдача автокефалии Украинской церкви для РПЦ.