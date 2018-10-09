Журналисты показали видео из квартиры, где прописан «Петров-Мишкин»

Журналисты пришли в гости к Александру Мишкину, которого порталы Bellingcat и The Insider назвали военным врачом из ГУ Генштаба ВС России и связали с Александром Петровым, подозреваемым по делу Скрипалей.

В качестве места прописки в паспорте «разведчика Мишкина» указана квартира в Академическом районе Москвы. Дверь корреспондентам «Дождя» открыл мужчина, представившийся Александром Дмитриевичем Мишкиным. По его словам, фото Александра Петрова он видел в новостях и «сильно удивился», когда журналисты заявили, что его настоящая фамилия Мишкин.

Хозяин квартиры сообщил, что работает «в топливно-энергетическом секторе». Он рассказал, что приобрел квартиру в 2013 году «у дедушки с бабушкой».

Журналисты также опубликовали видео беседы с Мишкиным.

Порталы Bellingcat и The Insider, занимающиеся журналистскими «расследованиями», в понедельник вечером раскрыли якобы настоящее имя Александра Петрова, обвиняемого британскими властями в отравлении Скрипалей. По утверждению журналистов, псевдоним «Петров» взял себе военный врач и сотрудник ГУ Генштаба Александр Евгеньевич Мишкин.

Ранее в Сети появилось фото водительского удостоверения Анатолия Чепиги, якобы причастного к «отравлению» Скрипалей. Британские СМИ писали, что «настоящее» имя «подозреваемого» в отравлении Скрипалей Руслана Боширова якобы Анатолий Владимирович Чепига.