При наезде троллейбуса на остановку в Орле погибли три человека

Жертвами наезда троллейбуса на остановку общественного транспорта в Орле стали три человека, еще двое получили травмы, сообщил представитель экстренных служб региона.

«На улице Полесская троллейбус въехал в остановку общественного транспорта. Предварительно, пострадали пять человек, трое из них погибли, двое госпитализированы», – сказал источник РИА «Новости».

Обстоятельства ДТП выясняются.