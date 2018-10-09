Одного из самых авторитетных воров в законе задержали в Стамбуле

Полиция Турции задержала в Стамбуле одного из самых влиятельных воров в законе Надира Салифова (Лоту Гули); это может быть связано с вымогательством у российских бизнесменов.

Салифов был задержан на одной из улиц Стамбула сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью, передает Ura.ru со ссылкой на агентство Sozcu.

Задержание произошло после убийства другого криминального авторитета – Ровшана Джаниева (Ровшана Лянкоранского) и может быть связано с вымогательством у российских предпринимателей.

Надир Салифов считается одним из самых жестоких и авторитетных воров в законе. В 22 года он оказался в тюрьме за кражи, бандитизм, похищение людей и другие преступления. Находясь в колонии, он смог создать мощную криминальную империю.

Осенью 2017 года он по условно-досрочному освобождению вышел на свободу после 22 лет заключения.

По оперативным данным, Салифов обосновался в Турции, откуда продолжил активно захватывать бизнес в России, Украине и Азербайджане.

Несколько бизнесменов обратились в правоохранительные органы, после чего против вора в законе возбудили уголовные дела о похищении и вымогательстве. Его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Тогда злоумышленник перебрался в ОАЭ, где в мае 2018 года был задержан. Однако его внезапно отпустили; аналогичная ситуация произошла в Турции и Черногории.

В мае также арестовали Рахмана Абдуллаева, считающегося ставленником Салифова на Урале.