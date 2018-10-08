Кабмин Македонии начал процесс внесения конституционных поправок

Пресс-секретарь правительства Македонии Миле Бошняковский сообщил о начале процесса внесения конституционных поправок.

Он сообщил, что соответствующий документ направляется в парламент страны. Ожидается, что «уже завтра депутаты начнут работать» по данному вопросу, передает ТАСС.

Решение направить в парламент предложение о внесении поправок в конституцию страны принято на 92-м заседании правительства Македонии.

Поправки касаются добавления прилагательного «Северная» в название Республика Македония, преамбулы конституции с перечислением государственных правовых традиций, пункта об «уважении суверенитета, территориальной целостности и политической независимости соседних стран», а также заботы о македонцах и представителях диаспоры за рубежом.

Бошняковский заявил, что у парламентариев «есть исторический долг и обязательство обеспечить гражданам Македонии путь к стабильности, безопасности и экономическому процветанию». По мнению пресс-секретаря, таким путем является «путь к ЕС и НАТО», а для этого необходимо «соглашение между Македонией и Грецией».