МИД заявил о втягивании Македонии в НАТО против воли народа

Македонские избиратели бойкотировали референдум о переименовании страны, но НАТО, ЕС и Вашингтон незамедлительно приветствовали его результаты, что указывает на их стремление ускоренно втянуть государство в альянс вопреки мнению народа, заявили в российском МИД.

«Македонские избиратели предпочли бойкотировать грубо навязываемые извне Скопье и Афинам решения – ведущие политики из стран НАТО и Евросоюза непосредственно участвовали в развернутой пропагандистской кампании, без стеснения вмешиваясь во внутренние дела этой балканской страны», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Отмечается, что две трети населения страны не поддержали соглашение, однако Вашингтон, ЕС и НАТО «незамедлительно приветствовали» результаты голосования.

«Налицо стремление обеспечить ускоренное втягивание Скопье в НАТО несмотря на мнение македонского народа», – говорится в заявлении.

МИД отметил, что принципиальная позиция Москвы в том, что долгосрочное решение может найти только сами стороны без вмешательства извне и с опорой на широкую общественную поддержку, а Преспанское соглашение не соответствует этим критериям и противоречит международному праву и македонской конституции.

Ранее официально было заявлено, что референдум в Македонии признан несостоявшимся в связи с малым количеством принявших в нем участие гражданах страны (36,91% избирателей). При этом еще до объявления итоговых данных премьер-министр страны Зоран Заев объявил об успехе референдума. К нему присоединились также и страны Запада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле внимательно наблюдают за ситуацией с референдумом.