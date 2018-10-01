Российский фильм вошел в число претендентов на «Оскар»

Организаторы кинопремии «Оскар» сообщили о том, что фильм Константина Хабенского «Собибор» оказался в числе 87 претендентов на награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Также в этой категории оказались фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Донбасс», белорусский «Хрусталь» Дарьи Жук (в фильме снимался друг погибшего командира батальона ДНР Моторолы – прим. ВЗГЛЯД), а также картина китайского актера и режиссера Цзян Вэня Hidden Man.

Вошедшие в число номинантов кинопремии пять фильмов назовут 22 января. Победители получат награду 24 февраля во время 91-й церемонии «Оскара», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о том, что Оскаровский комитет России выбрал «большинством голосов» картину, которая будет выдвинута на премию. «Собибор» стал режиссерским дебютом Хабенского.

Выдвижение «Собибора» на «Оскар» резко раскритиковал блогер Badcomedian, назвавший фильм слабым, отвратительным и бездарным.