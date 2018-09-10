Россия определилась с выдвижением фильма на «Оскар»

Оскаровский комитет России решил, что на кинопремию «Оскар» в 2019 году будет выдвинут фильм Константина Хабенского «Собибор».

«От России выдвинут фильм «Собибор», – сказал член оскаровского комитета продюсер Александр Роднянский. По его словам, фильм выбрали «большинством голосов», передает ТАСС.

Фильм «Собибор» рассказывает о восстании в нацистском лагере смерти, которое устроил советский офицер Александр Печерский. В российском кинопрокате картина появилась 3 мая.

«Собибор» – это режиссерский дебют Хабенского, который также сыграл в нем главную роль.